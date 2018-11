La compagna è immunodepressa tutta la classe si vaccina per lei

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Venti bambini di una scuola primaria di Baone, in provincia di Padova, hanno deciso di vaccinarsi contro l'influenza (praticamente invitando i genitori a farlo) per proteggere una compagna di banco immunodepressa.La piccola non può farlo perché, con il suo quadro clinico, la vaccinazione potrebbe metterne a rischio l'incolumità. Gli scolari, i loro genitori e le maestre hanno deciso di vaccinarsi in gruppo per erigere un muro tra lei e l'influenza, ovvero rafforzare quella che in termine medico viene definita immunità di gregge. Se nella popolazione ci sono alti livelli di copertura vaccinale, infatti, ciò impedisce la circolazione di virus e batteri; e così vengono protette anche le persone che non si possono sottoporre a vaccinazione. «In un mondo spesso concentrato sull'interesse personale - ha commentato Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea che ha fatto i vaccini - questi bambini insieme alle loro famiglie e ai loro insegnati ci insegnano molto».(J. Per.)