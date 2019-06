«La community italiana di giocatori è la più grande dopo quella americana, i numeri italiani di vendita di Dungeons & Dragons sono secondi solo a quelli in lingua inglese». Lo dice Nicola DeGobbis, fondatore di Need Games! (la casa editrice di giochi di ruolo e giochi da tavolo nata per placare la vostra scimmia nerdica!, annuncia nel claim).

Chi sono i giocatori di ruolo?

«Persone che hanno interessi molti diversi».

Cosa rende speciale il gioco di ruolo?

«Non ci sono limiti, solo la fantasia. I giocatori sono come moderni cantastorie che affrontano insieme i problemi grazie ad avventure condivise in cui non c'è competitività. È bello vedere persone molto timide che, giocando, combattono le proprie insicurezze e si trasformano in personaggi estroversi».

Niente differenze?

«Nessuna. Se ti siedi al tavolo per giocare di ruolo non interessa a nessuno se sei bianco, nero, vecchio, giovane, omosessuale o etero. Siamo giocatori, per noi non c'è razza o religione, è più importante sapere se sei un orco, un mago o un elfo». (M.Gre.)

