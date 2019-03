La commissione capitolina Ambiente ha dato parere favorevole al nuovo Regolamento capitolino per la Tutela e il Benessere degli animali che ora continua il suo iter amministrativo verso la discussione in aula Giulio Cesare. Le nuove norme aggiornano il precedente Regolamento approvato nel 2005 e introducono una serie di novità volte a recepire i mutamenti intervenuti negli ultimi 14 anni, proponendo nuove soluzioni di corretta convivenza tra gli uomini e gli animali. Tra le misure inedite più rilevanti spiccano: l'obbligo di microchip per i gatti di proprietà e la contestuale iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione, il divieto di far esplodere petardi in presenza di animali, la promozione di un progetto mirato al riconoscimento delle persone senza fissa dimora che convivono con i propri animali e non li sfruttano a fini di accattonaggio, l'obbligo per il Comune di operare campagne di sensibilizzazione per il possesso responsabile degli animali e l'applicazione di microchip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA