La commedia

di Gaetanaccio

TEATRO ELISEO

Il capolavoro di Luigi Magni torna in scena dopo 40 dal debutto con Gigi Proietti. Ispirata ad un personaggio realmente esistito, Gaetano Santangelo, burattinaio ambulante, e allal fidanzata Nina, la commedia rivive con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti; costumi e burattini di Santuzza Calì, regia di Giancarlo Fares.

Via Nazionale 186, da oggi al 10/03, bigl. da 15 a 35 euro, 0683510216

Beppe Grillo

TEATRO BRANCACCIO

Ritorna a teatro con il suo spettacolo Insomnia, ora dormo: un viaggio nella vita del comico che si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, con immancabili riferimenti agli eventi dell'attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.

Via Merulana 244, oggi

e domani alle 21, bigl.

da 20 a 30 euro, 0680687231

Immacolata Concezione

TEATRO INDIA

In scena carne e santità, la storia di Concetta, nella Sicilia degli anni Quaranta con Vucciria Teatro, per la regia di Joele Anastasi. Una moderna santa sullo sfondo di un microcosmo siciliano fatto di omertà, violenza, ma anche di una tipica carnalità isolana.

V.le V. Gassmann 1,

da oggi a domenica

