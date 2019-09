La cocaina? Nascosta nella smart

Dopo i nascondigli scoperti negli oggetti più improbabili come le spazzole per capelli, gli specchietti retrovisori, i tacchi delle scarpe o le bottiglie di plastica, dove veniva creato un doppiofondo, l'ultima trovata di una coppia di spacciatori è stata quella di occultare 475 pezzi di cocaina in un vano ricavato dietro il navigatore satellitare della macchina.

I due pregiudicati, un ragazzo di 22 anni ed una donna di 36 finiti in manette a Tor Bella Monaca a via Duilio Cambelotti e viale dell'Archeologia, tramite una modifica all'impianto elettrico della Smart, che utilizzavano per fare le consegne, erano riusciti a nascondere un mezz'etto di droga. Attraverso un telecomando collegato ad un relè si poteva sbloccare il frontalino che si apriva e permetteva di prendere gli involucri. La scoperta del vano segreto è avvenuta dopo una accurata perquisizione della macchina presa a noleggio che i carabinieri della tenenza di Tor Bella Monaca e della compagnia fi Frascati stavano tenendo d'occhio dopo che avevano visto alcuni movimenti sospetti da parte del conducente.

Dall'inizio dell'anno i detective dell'Arma hanno messo a segno quasi 900 arresti nel quartiere Casilino di cui 500 solo nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca dove lo spaccio di droga a raggiunto se non superato i livelli delle vele di Secondigliano a Napoli. Donne, minori, anziani e disabili vengono reclutati anche loro nella filiera dello spaccio con ruoli e mansioni che vanno dalla retta, alla vedetta al cavallino addetto al trasporto ed alle consegne a domicilio. Quest' ultima modalità sembra essere ormai quella preferita dagli acquirenti che ricevono lo stupefacente direttamente a casa, senza il rischio di venire fermati per i controlli.(E. Orl.)

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

