LA CLEPTONOBILE

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiScivolone a corte, ma con l'attenuante. La principessa Lucrezia Odescalchi, 61 anni, potrebbe non essere stata in grado di intendere e di volere quando ha tentato di portare a termine un furto in un grande magazzino di via Appia a Roma. Per la nobildonna, appartenente alla famiglia originaria di Como che tra le sue fila vanta nella storia un papa e cinque fra cardinali e vescovi, è stata richiesta una perizia psichiatrica allo scopo di capire la sua pericolosità sociale dopo quanto accaduto lo scorso 27 agosto.In quell'occasione la donna fu sorpresa dentro un negozio Oviesse dai commessi a portar via, senza pagare, un piumino e una maglietta dal valore complessivo di circa 50 euro. La principessa fu fermata dall'addetto alla sicurezza, ma pur colta in flagranza di reato, ha provato ad allontanarsi sfoderando dal fondo della borsa una spazzola per i capelli con la quale ha più volte colpito il responsabile. La Odescalchi è finita in manette pur avendo sempre ribadito che le sue intenzioni erano quelle di pagare e che i commessi devono aver frainteso sulla base di un cartellino strappato. La diatriba è finita in tribunale che a tal riguardo ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti della donna.La perizia dovrà anche accertare la capacità della Odescalchi di partecipare al processo. Sebbene la principessa abbia negato le sue intenzioni in relazione al furto, restano i fatti e l'aggressione con tanto di arma impropria allo sventurato addetto della sicurezza. Pare che la donna sia nota per il suo carattere piuttosto fumantino e questo potrebbe motivare il gesto impulsivo, ma pettegolezzi di corte a parte, quello che chiarirà le sue reali intenzioni sarà un esame psichiatrico approfondito i cui risultati non si sapranno prima del 11 gennaio prossimo quando è fissata l'udienza.riproduzione riservata ®