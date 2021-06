LA CLASSIFICA

Novantotto spiagge in lizza, 19 premiate con le Cinque Vele, il massimo riconoscimento, e un vincitore: la Maremma toscana. Ma la regina del mare è la Sardegna. Benvenuti nelle località balneari più belle d'Italia, premiate dalla 21ª edizione del Mare più bello, la guida annuale firmata da Legambiente e Touring club.

Cinque vele alla Maremma: Castiglione della Pescaia, città plastic free, Scarlino, Marina di Grosseto, Follonica e la spiaggia selvaggia di Cala Violina. In Toscana Cinque Vele anche alle isole di Capraia e del Giglio, Capalbio, Orbetello, Magliano in Toscana, Argentario. La regione più premiata è la Sardegna: Cinque Vele alle terre della Baronia di Posada e alla Gallura costiera, il comprensorio di Baunei, il litorale di Chia, la Penisola del Sinis e il litorale della Planargia. Tre comprensori fra i primi classificati anche per la Puglia (Tremiti, Alto Salento adriatico e l'Alto Salento ionico). Le località top della Sicilia sono le isole di Pantelleria e Salina, mentre in Campania si confermano a Cinque Vele i comprensori salernitani del Cilento antico e della Costa del Mito. Un comprensorio a Cinque Vele anche per Liguria: le Cinque Terre. E uno in Basilicata: la costa di Maratea.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

