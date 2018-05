La classe operaia arriva sul palco

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elena BenelliÈ stato un film di grande impatto, firmato da Elio Petri nel 1971: La classe operaia va in paradiso arriva sul palcoscenico con la regia di Claudio Longhi, la drammaturgia di Paolo Di Paolo e Lino Guanciale (foto) nei panni del protagonista che sullo schermo era interpretato da Gian Maria Volontè. Alla sua uscita nelle sale cinematografiche il film riuscì nella difficile impresa di mettere d'accordo gli opposti: industriali, sindacalisti, studenti, alcuni dei critici cinematografici più impegnati dell'epoca.Lo spettacolo è costruito attorno alla sceneggiatura di Elio Petri e Ugo Pirro, ai materiali che ripercorrono la loro officina creativa, a come il film è arrivato al pubblico di ieri e di oggi, e a piccoli capolavori della letteratura italiana di quegli anni, ricomposti in una nuova tessitura drammaturgica dallo scrittore Paolo Di Paolo. La colonna sonora comprende brani di Vivaldi mischiati a canzoni dolci e amare dell'Italia alla fine del boom.Largo di Torre Argentina 52, da oggi a domenica, www.teatrodiroma.netriproduzione riservata ®