La città più bella del mondo Tutti i progetti per la Capitale

La città più bella del mondo. È questo il nome della visione di Roma illustrata dal presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, nel corso dell'audizione in commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio presieduta da Massimiliano Maselli (NcI). Lo studio Roma futura 2030-2050: Masterplan è un documento che traccia scenari strategici e azioni per rilanciare e pianificare lo sviluppo della Capitale nel medio e nel lungo periodo. «Questo documento - è stato spiegato in audizione - nasce dall'idea di essere non passivi e di proporsi con una progettualità basata su una visione coinvolgente e condivisa, che immagina una città nel 2050 a impatto ambientale zero, mobilità sostenibile, trasporto elettrico. Per raggiungere questi obiettivi è necessario che vengano effettuati nel tempo una serie di investimenti, che vengano affrontate le sfide prioritarie in primi rilanciare l'economia».