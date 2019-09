La Città in tasca il mondo si colora di verde-ecologia

Federica Piccini

La Città in tasca , il festival dedicato alle bambine e ai bambini, organizzato da Arciragazzi, compie venticinque anni. Ed è sempre più verde. Filo rosso della manifestazione saranno dunque i valori della sostenibilità e dell'ecologia. Che legheranno spettacoli di teatro d'attore e di figura, musica, film, laboratori e atéliers di arti visive. Tutto a misura di bambino. Per imparare a rispettare l'ambiente.

Ampio spazio, come di consueto, al cantiere delle Re Boat, dove si realizzano le stravaganti imbarcazioni riciclate che parteciperanno alla tradizionale Re Boat Race, la regata più folle di fine Estate. Domenica alle 18,30, da una selezione della Compagnia de Il Clownotto, in scena, Oltreunpo' Mastro Riciclò, per riflettere sulle conseguenze che l'inquinamento e i rifiuti hanno sull'ambiente. Domani lo spettacolo itinerante musico-teatrale su trampoli, La festa dei colori, di Abraxa Teatro. Lunedì sul palcoscenico Massimiliano Maiucchi, con Così è se separi. Tra le attività, i laboratori musicali sui suoni e strumenti musicali di altri paesi del mondo, quelli espressivi, tra sculture di cartapesta, collage e pop up e quelli tecnologici, dove realizzare piccoli robot vibranti. Per grandi e piccini, domenica alle 8,30, CorriRomaFun, stracittadina non competitiva.

Venerdì 13 Settembre 2019

