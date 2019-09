La città di Roma ricorda l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, assassinato con gli altri quattro agenti della scorta di Aldo Moro in via Fani il 16 marzo 1978. Oggi pomeriggio il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo ha inaugurato insieme al Presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi, entrambi i figli, Giovanni e Paolo, e i familiari il giardino tra via Aldo Balma e via Ferruccio Lamborghini dedicato a Domenico Ricci. Lo fa sapere in una nota il Campidoglio.Domenico Ricci si arruolò nel 1954 ed era nella scorta di Moro già dal 1957. Il giorno dell'agguato delle Br guidava l'auto che conduceva il Presidente e, probabilmente, anche per questo fu tra i primi ad essere ucciso. L'appuntato dei carabinieri fu insignito della medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria, il 16 febbraio 1979 e della medaglia d'oro come vittima del terrorismo nel 2009 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

