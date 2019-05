La Cina con occhi di donna

Diciotto anni di storia della Cina, i primi del nuovo millennio, attraverso il corpo, i pensieri e le emozioni di una donna. Jia Zhangke affida alla sua musa Zhao Tao il racconto di un'epoca fatta di impetuose trasformazioni, creando un personaggio femminile di incredibile forza e complessità. Nell'incipit de I figli del fiume giallo Qiao è la pupa del boss, una ragazza che mette la sua identità nelle mani del suo uomo finché, istintivamente, non agisce per difenderlo durante una sparatoria e finisce per passare cinque anni in carcere. Il gangster movie si trasforma presto, così, in qualcosa di molto diverso: una volta libera Qiao è padrona del proprio destino e la sua determinazione diventa motore di una parabola in perenne oscillazione tra resistenza e sopraffazione. In cui lei, comunque, resta guidata dal desiderio di essere amata da un uomo che nel frattempo è diventato piccolo piccolo al suo confronto. Intanto, là fuori, la Cina compie una folle corsa nel segno delle contraddizioni e dell'individualismo. Feroce.(M. Gre.)

di Jia Zhangke



