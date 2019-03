La Cia: «Un team di killer elimina i nemici di Riad»

Non uno, ma decine di morti. L'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso lo scorso 2 ottobre nell'ambasciata dell'Arabia Saudita di Istanbul, non sarebbe un caso isolato e anzi, farebbe parte di uno schema messo in atto dal principe ereditario saudita Mohamed bin Salaman. La notizia la riporta il New York Times, che cita rapporti di intelligence segreti secondo cui le autorità di Riad avrebbero messo in atto una campagna per mettere a tacere (per sempre) i dissidenti. Una task force al lavoro da diversi anni, nella massima segretezza.

Dei vari dissidenti si occuperebbe un solo team, lo stesso che ha torturato, ucciso, smembrato e poi fatto sparire il corpo del giornalista Khashoggi: nel solo 2017 lo squadrone della morte del principe ereditario avrebbe compiuto almeno una decina di missioni.

Secondo il quotidiano americano una delle detenute dissidenti, docente di linguistica e curatrice di un blog sulle donne in Arabia Saudita, lo scorso anno avrebbe cercato di suicidarsi, in seguito alla tortura psicologica subita. Lo scoop del New York Times quindi mette all'angolo la politica estera del presidente Trump, che aveva scelto da subito di credere alla linea di bin Salaman, che si dichiara da sempre estraneo alla morte di Khashoggi. (L. Cal.)

