La Chiesa è prossima al default finanziario. Mancano i soldi per pagare i dipendenti, sospese le ristrutturazioni dei palazzi, minacciata la sopravvivenza delle parrocchie in Italia e nel mondo. È il tema dominante dell'ultima fatica letteraria di Gianluigi Nuzzi (lo scrittore preferito da Raffaella Carrà) Giudizio Universale. La battaglia finale di Papa Francesco per salvare la chiesa dal fallimento (Chiarelettere). Nel libro si fa riferimento a oltre tremila documenti top secret. «Più il futuro si tinge di nero, più Bergoglio si trova a gestire situazioni eccezionali, a confrontarsi con i peggiori numeri di sempre dell'economia vaticana, a compiere scelte che difficilmente conciliano le necessità economiche con i dogmi della dottrina».(M.Cas.)

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

