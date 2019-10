La Champions League è tornata su Mediaset. E con la coppa dalle grande orecchie riecco sul teleschermo anche Giorgia Rossi. Doppio impegno: al martedì pre-partita sul canale 20 dalle 19:45 e poi il dopo-partita. con conduzione a bordo campo su Canale 5. Oggi, e per tutti i mercoledì della competizione, Pressing Champions League in seconda serata, dalle 23:10 su Italia 1, con la conduzione e la sintesi di una partita di un'italiana e gli highlights delle altre gare.

Giorgia, bentornata.

«Diciamo che la Champions è tornata a casa. Dopo un pit-stop è ripartita alla grande con Napoli-Liverpool sui canali che l'hanno ospitata negli ultimi anni, in chiaro e in pay. E io ringrazio Mediaset per averla ripresa e per aver creduto in me».

Che cosa ti dà la Champions, dal vivo a bordocampo?

«Ti fa vivere un'atmosfera diversa, grandi emozioni perché è imprevedibile. Racconti quello che stai vivendo. Vibrazioni e sensazioni ti riparano dal freddo e dalla pioggia».

Le partite più belle?

«Roma-Barcellona 3-0, la finale ai rigori tra Juve e Milan, la finale di Mosca tra Chelsea e Manchester United, la rimonta del Barcellona al Psg».

Ha mai giocato al calcio?

«Lo seguo fin da ragazzina, da più di 20 anni, ma non ho mai giocato. E neanche ci penso. Gioco a tennis, la mia seconda passione».

Ma come, c'è il boom del calcio femminile

«Sono sostenitrice delle donne, però non mi vedo nelle vesti calcistiche e diciamo che non mi rappresenterebbero».

Quanto conta la bellezza per una conduttrice tv?

«È una carta che puoi giocarti tra le tante che devi avere, sapendo che non deve essere l'unica altrimenti dura poco».

In tv il pallone è donna.

«Più siamo e meglio siamo. Più siamo compatte e più riusciamo a emergere».

Che cosa le piace delle sue colleghe?

«L'esperienza e la disinvoltura di Paola Ferrari, la dialettica e la postura di Ilaria D'Amico, la preparazione e la semplicità di Anna Billò».

E di Diletta Leotta?

«La solarità e l'empatia».

Chi vincerà lo scudetto?

«È dura. Quest'anno il campionato è più equilibrato. Il dislivello tra Juve e le rivali è diminuito. Comunque azzardo Inter».

E la Champions?

«Spero un'italiana. La Juve davanti a tutti, può farcela, esperienza impagabile in cui contano personalità e dettagli. Il Napoli con Ancelotti sta crescendo ma deve fare ancora uno scatto sotto l'aspetto della mentalità».

Meglio Federer o Nadal?

«Amo gli artisti, quindi dico Federer».

Messi o Ronaldo?

«Messi. Mi perdoneranno i tifosi della Juve».

Ancelotti o Conte?

«Ancelotti».

Come vede Roma e Lazio in Europa League?

«Vincerla è complicata però possono fare bene».

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

