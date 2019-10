La cattiva per antonomasia aveva già svelato le sue fragilità e le sue ferite 5 anni fa con il primo Maleficent, dove una strega bella come Angelina Jolie indossava con classe nere corna affusolate. Quella strega torna da madre adottiva di Aurora (Elle Fanning) in questo secondo capitolo, stavolta firmato da Joachim Rønning, in cui la malvagità si annida in persone apparentemente luminose, come la regina Ingrith (Michelle Pfeiffer) futura consuocera di Malefica. Questa fiaba del nuovo corso Disney riserva però molto spazio anche ai temi del momento: l'empowerment femminile - con un'eroina come Aurora che si impone con la dolcezza invece che con la forza - e l'invito all'inclusione, al riconoscimento del diverso, all'armonia tra i popoli. Tutte le migliori intenzioni sono però soffocate sotto strati di computer grafica ipercolorata, in una bulimia digitale che fa sembrare finti non solo gli scenari e alcuni personaggi - certo, è una fiaba - ma anche i sentimenti. (M. Gre.)

MALEFICENT

SIGNORA DEL MALE

di Joachim Rønningi



Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

