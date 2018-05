La Cassazione: «Dietro Spada c'è la Mafia»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continua il pressing della Cassazione per ottenere condanne pesanti contro i capibastone di Ostia. Roberto Spada, accusato di lesioni personali e violenza privata aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione alla troupe di Nemo deve rimanere in carcere per la «gravità» di quello che ha fatto e per la sua «inquietante personalità». Lo sottolineano le motivazioni del verdetto depositato oggi che conferma la mafiosità di Spada.E proprio ieri il giudice monocratico ha restituito gli atti al pubblico ministero per riformulare il reato nei confronti di Armando Spada da quello di minacce al più grave tentata violenza privata: la vicenda è quella che riguarda la giornalista di Repubblica Federica Angeli minacciata da Spada con la frase «mo te sparo in testa». Ora il processo è da rifare. Per quanto i supremi giudici è appurato che Roberto Spada nel corso dell'intervista e «nella fase cruenta della stessa» - culminata nella testata al giornalista Daniele Piervicenzi e nel pestaggio dell'operatore Edoardo Anselmi - si «avvalse» di un guardaspalle, evocò più volte l'intervento di altri soggetti «in grado di danneggiare l'auto» del reporter. Inoltre, Spada «approfittò del clima di omertà per infierire sui due malcapitati, i quali furono dissuasi da ogni tentativo di difesa proprio dall'ostilità percepita (gli involontari spettatori si affrettarono a chiudere le finestre; nessuno si offrì di aiutarli, seppur vedendoli sanguinare; addirittura qualcuno manifestò compiacimento per l'accaduto)».(S. Uni.)