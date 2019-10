La Cassazione annulla il 416 bis Crolla il reato di associazione

Lorena Loiacono

Sono stati insigniti dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri, 26 studenti meritevoli. Tra loro nessuno di Roma. E così, per il secondo anno consecutivo, le scuole della Capitale restano fuori dal Quirinale. Il titolo viene assegnato, dal 1961, in occasione della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro ai 25 migliori studenti d'Italia: quest'anno i premiati sono stati 26 per un ex aequo, vengono da tutta Italia ma nessuno viene da Roma. In base al regolamento, i candidati devono aver preso almeno 9 all'esame di terza media, la media dell'8 nei primi 4 anni delle superiori e 100/100 alla maturità: una carrellata di successi che, secondo l'iniziativa, parte dagli studi e arriva poi nel lavoro.

In tutto sono 2.448 i candidati con i requisiti in regola. Il premio, che consiste nell'attestato d'onore consegnato con la Medaglia del Presidente della Repubblica, può essere assegnato ad un solo ragazzo per provincia e così quest'anno, a tenere alto il nome di Roma, ci ha pensato Diego Sparagna, un giovane di Nettuno, diplomatosi con il massimo dei voti al liceo scientifico Innocenzo XII di Anzio, sul litorale romano, mentre tra i ragazzi di Milano si è invece classificato Thomas Maisonneuve del liceo scientifico Leone XIII. A Roma l'onorificenza manca da due anni: anche lo scorso anno, infatti, il premio non andò ad un ragazzo della Capitale ma ad un ex studente del liceo Marconi di Colleferro, quindi sempre nella provincia. Salta all'occhio l'assenza di Roma perché delle circa 3600 scuole di ogni ordine e grado di Roma e provincia, oltre 2200 sono proprio a Roma. Tra le cause, potrebbe esserci un funzionamento farraginoso della scuola in una grande e dispersiva città come Roma.

