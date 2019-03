La casa di Jack esce nelle nostre sale con un divieto ai minori di 18 anni sia nella versione doppiata in italiano, già depurata delle scene più cruente, sia in quella in lingua originale, senza tagli. Un caso più unico che raro per un film che è, effettivamente, difficile da sostenere.

Il nuovo incubo cinematografico di Lars Von Trier è un vero e proprio viaggio all'inferno in compagnia di Jack (Matt Dillon), serial killer psicopatico che infierisce sadicamente sulle sue vittime dopo averle stordite con la manipolazione psicologica e prima di disporre i loro cadaveri come fossero opere d'arte. Se si ha la forza di sopportare la visione - e ce ne vuole, davvero - si verrà trascinati nel buio della mente di Jack che è poi, in fondo, quella del regista ossessionato dai suoi demoni. E il viaggio sarà un'esperienza di grandissima potenza visiva e oltre che un'importante riflessione filosofica tra interrogativi spirituali, artistici e morali portati all'estremo.

LA CASA DI JACK

