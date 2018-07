La casa delle bambole si trasforma in horror

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È una storia che parla di persone incapaci di agire. I Graham sono come statuette in una casa delle bambole manipolata da forze maligne». Così il regista esordiente Ari Aster riassume il senso del suo film Hereditary Le radici del male, che ha conquistato il Sundance ed è pronto a terrorizzare gli spettatori italiani dal 25 luglio. L'allusione alle statuette non è casuale: la protagonista Annie (Toni Collette) realizza delle miniature accurate di luoghi, persone e situazioni che ha vissuto. Una stanza della villa in cui vive con il marito e i due figli adolescenti è dedicata proprio a queste case di bambola e allo specchio che esse propongono di un'inquieta vita familiare. Aster costruisce un'efficacissima impalcatura visiva su questo gioco di rimandi tra le vicende dei Graham e la loro minuscola rappresentazione. Una spirale di paura innescata con la morte di Ellen, l'anziana madre di Annie, evento che porta allo scoperto una serie di terrificanti misteri legati alla famiglia, con le pedine rappresentate dalla strana figlia minore e da suo fratello a creare una coreografia dell'orrore a cui è difficilissimo sottrarsi. Hereditary fa davvero paura, come ormai non capita più spesso con gli horror, e gli si perdona quell'unico difetto di puntare su un accumulo eccessivo di strategie dello spavento. Palpabile anche l'ispirazione che Aster ha tratto da opere cult come Rosemary's Baby. (M. Gre.)