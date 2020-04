La Casa della Memoria illuminata col tricolore

Luci tricolori illumineranno la Casa della Memoria e della storia nella notte tra il 24 e il 25 aprile «accendendo» la Festa della Liberazione. Per le strade ancora deserte di Roma, la luce proiettata davanti al luogo simbolo della memoria nella Capitale si staglierà come segno di attenzione, fermento, unità. L'iniziativa promossa dalle Biblioteche di Roma si affianca alla campagna lanciata da Alice nella città Finestre Resistenti-Libere proiezioni sulla Resistenza. «Accendiamo il tricolore sulle mura della Casa della Memoria e della Storia - spiega il presidente dell'istituzione Biblioteche di Roma Paolo Fallai - per gratitudine e orgoglio nei confronti di tutte le associazioni partigiane e protagoniste della Liberazione che vi hanno sede. Siamo grati a chi ha restituito dignità alla patria infangata dal fascismo e stremata dalla guerra».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

