La carne torna in tavola

Mario FabbroniIl frigo più pieno sta nelle case della Valle d'Aosta anche se i campioni d'Italia della tavola stanno in Campania. Perché Coldiretti ha fatto i conti in tasca alle famiglie italiane, scoprendo che in fatto di spesa il Belpaese non è spaccato nettamente tra Nord e Sud. È vero infatti che la spesa delle famiglie valdostane è il 20% superiore di quella delle famiglie abruzzesi (503 euro contro 420, ovvero il top e l'ultimo gradino di questa speciale graduatoria).Ma l'alto tenore di vita che da sempre ha contraddistinto la Valle d'Aosta sembra quasi sparire rispetto al risultato della Campania - seconda con 488 euro per abitante, davanti a regioni con il reddito medio molto più alto come Trentino Alto Adige (479 euro), Piemonte (478), Lombardia (475) e Toscana (461) - e anche al terzo posto occupato dalla Basilicata con ben 485 euro.Segno tangibile che al Meridione gran parte degli stipendi si trasformano in cibo e affini. «In Italia - sostiene la Coldiretti - la tavola assorbe in media ben il 18% delle risorse, con un valore medio mensile per famiglia di 457 euro al mese». Dietro questa cifra si nascondono però notevoli differenze a livello regionale, con i consumi per alimentari e bevande che nel Mezzogiorno d'Italia assorbono quasi un quarto della spesa complessiva.Nel 2017 c'è stato comunque un prepotente ritorno della dieta mediterranea con l'aumento della spesa per l'olio d'oliva (+11%), frutta e verdura (entrambe con +4%), pane e pasta (+1%) nonché la riscossa della carne dopo anni di costante calo dei consumi. Anzi - conclude Coldiretti - la maggiore percentuale della spesa alimentare è destinata proprio all'acquisto di carne (94 euro), davanti a pane e pasta (76 euro), ortaggi (63 euro), latte, formaggi e uova (58 euro), frutta (43), pesce (39 euro), bevande (22 euro), zucchero e dolci (19 euro), oli e grassi (17 euro), caffè e the (14 euro) e piatti pronti (10 euro).riproduzione riservata ®