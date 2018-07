La carica dei volti nuovi Barachini alla Vigilanza

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroROMA - Almeno sulla Rai si può dire: l'intesa tra maggioranza e opposizione tiene. Sui primi quattro consiglieri prescelti per il Cda di Viale Mazzini si è usato il manuale Cencelli. Uno a testa tra M5S, Lega, Pd e Fdi. Mentre a Forza Italia è andata la presidenza della commissione Vigilanza.I consiglieri designati dal Senato sono due donne: Beatrice Coletti (la più votata online dai cinque stelle) e Rita Borioni (Pd). La Camera ha scelto: Igor De Biasio (quota Lega) e Giampaolo Rossi (voluto da Fratelli d'Italia). La Coletti vanta una carriera manageriale non indifferente. Ha lavorato per FremantleMedia Italia, con il ruolo di capo delle produzioni X Factor e del gruppo Fox. Giampaolo Rossi, ex presidente di RaiNet, esperto di comunicazione, nuove tecnologie, linguaggi e media. De Biasio tra i fondatori del Movimento Giovani Padani, mentre la Borioni è consigliere uscente, l'unica sopravvissuta al vecchio cda.Dunque, nella nuova Rai nessuna speranza per l'Ancien Régime e via libera alla rivoluzione, quella auspicata dall'ex numero 1 della Vigilanza, ora presidente della Camera: «Alla Rai si deve cambiare tutto», ha più volte detto Roberto Fico. L'accordo con le opposizioni è andato a dama anche per la Vigilanza.A farne le spese è stato Maurizio Gasparri che puntava alla presidenza. Il veto dei cinque stelle ha permesso ad Alberto Barachini di essere eletto presidente. Ovviamente non senza polemiche, perché più di qualcuno ha trovato un po' anomalo che il neo senatore, un giornalista caporedattore e conduttore che lavora per il gruppo Mediaset, si debba occupare della Vigilanza Rai. Antonello Giacomelli (Pd) e Primo Di Nicola (M5S) vicepresidenti.Ora ci si concentra sul consigliere scelto dai dipendenti Rai e sui due che dovrà designare il governo tramite il Tesoro. Per il ruolo interno a Viale Mazzini risulta favorito Riccardo Laganà, il candidato che dalla sua avrà i voti degli scontenti (non sono pochi). Si cerca un capoazienda esterno, mentre tra gli interni salgono le quotazioni di Teresa De Santis, candidato condiviso, ex vicedirettore di Rai1 dove era capo della pianificazione, budget, produzioni, personale e linea editoriale. Potrebbe prendere la rete ammiraglia, ma anche il Tg1 o diventare la vice del nuovo ad.