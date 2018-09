LA CARICA DEI 7.000

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSognano di indossare il camice bianco e oggi, in 7mila, si giocheranno il tutto per tutto per conquistare un banco in una delle facoltà di medicina della Sapienza o di Tor Vergata. Questa mattina partono i test di ingresso in tutta Italia e a Roma, con i suoi policlinici universitari, si ritroveranno una buona fetta di candidati. Basti pensare che il numero complessivo di iscritti, in tutte le università italiane interessate dal test di medicina, è pari a 67.005 ragazzi: solo a Roma ne arriveranno oggi 6872.I posti disponibili in tutta Italia, stabiliti dal ministero dell'istruzione, sono 9.779 più i 1.096 destinati ad odontoiatria per un totale di 10.875 e solo a Roma, complessivamente, ne vengono riservati 1174. Alle 9 quindi tutti in aula per le procedure di identificazione, alle 11 si parte con i 60 quesiti da svolgere in 100 minuti. Per il test alla Sapienza si sono iscritti 5.529 studenti, in leggero calo rispetto allo scorso anno quando erano 5.558. Avranno a disposizione 833 posti per medicina a cui si aggiungono i 70 posti di odontoiatria. Per iscriversi al test nella città universitaria i candidati hanno versato una tassa di iscrizione pari a 45 euro. La Sapienza, per monitorare il corretto svolgimento del test che ogni anno provoca ricorsi e denunce in tutta Italia, ha provveduto a schierare 80 presidenti di aula, 80 responsabili di vigilanza e 206 vigilanti. Dall'altra parte della città, nell'Università di Tor Vergata, arriveranno invece 1343 ragazzi per aggiudicarsi uno dei 271 posti messi a disposizione, in aumento sui 257 di un anno fa.Per iscriversi hanno versato 30 euro di tassa. Ma non mancheranno le proteste contro i test di ingresso: il Link- Coordinamento universitario sarà presente fuori dalle sedi d'esame per sensibilizzare gli studenti e raccogliere eventuali segnalazioni, portando avanti la protesta con striscioni e volantini.riproduzione riservata ®