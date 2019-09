La carica dei 27: ecco l'Europa di Ursula

Un italiano agli Affari economici dell'Europa. Non era mai accaduto prima e probabilmente la nomina riflette la scommessa di Bruxelles sul nuovo corso politico italiano.

Avrà da gestire un tesoro ricco - quello degli investimenti continentali tra il 2021 e il 2027, forse con 650 miliardi aggiuntivi - l'ex premier Paolo Gentiloni, indicato dalla presidente Ursula von der Leyen tra i 27 commissari che costituiscono di fatto la squadra del nuovo governo Ue. Il fatto che Gentiloni non si sia mai occupato direttamente di economia è ampiamente compensato dall'essere stato ministro degli Esteri e premier. Ma dovrà collaborare «strettamente» con Valdis Dombrovskis che, nella posizione di uno dei tre vicepresidenti esecutivi, si occuperà «di mercati finanziari, euro, partecipazione della Commissione all'Ecofin, nell'Eurogruppo, al dialogo con il parlamento europeo e con la Bce». Tredici donne e 14 uomini, con una media di 55,8 anni di età, compongono la commissione guidata da Ursula von der Leyen. Il più giovane è il 28enne lituano Sinkevicius, il più anziano lo spagnolo Borrell (72 anni). La sfida digitale è uno dei tasti più toccati dalla sessantenne tedesca eletta sulla poltrona più importante della Ue durante il discorso di presentazione dei 27 commissari.

Così come molto importante il contenuto delle due lettere inviate subito dalla von der Leyen al neovicepresidente Margaritis Schinas (con delega alla migrazione) e a Ylva Johansson (Affari interni) chiedendo «un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo».

Ma l'Italia avrà vita difficile sulla revisione del patto di stabilità richiesta dal premier Conte, che invece non verrà modificato anche se la von der Leyen ha mostrato disponibilità verso la flessibilità finanziaria «ma sempre nel rigore e nel rispetto delle regole».

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

