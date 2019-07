La Capitana spacca l'Italia. Carola Rackete, la comandante della nave della onlus tedesca Sea Watch 3, in queste ore ha diviso a metà gli italiani con tanto di hashtag pro e contro. C'è chi pensa abbia fatto bene a non rispettare le leggi per ragioni umanitarie e chi, invece, è d'accordo sull'arresto e sottolinea l'atteggiamento spavaldo e in aperta sfida con le autorità italiane in merito alla vicenda dei 40 migranti poi sbarcati a Lampedusa.

DOMANI DECIDE IL GIUDICE «#Carola è agli arresti domiciliari. È attesa entro martedì la convalida dell'arresto da parte del Gip», scrive la ong tedesca mentre divampa lo scontro frontale tra Francia, Germania e Italia.

«NON VOLEVO SPERONARE» Carola Rackete è accusata di non aver rispettato il divieto di entrare in porto e di aver speronato una motovedetta delle Fiamme Gialle durante l'attracco. «Non volevo speronare la motovedetta o uccidere qualcuno, volevo solo salvare delle vite in pericolo. Ho fatto un errore», prova a difendersi.

GERMANIA ALL'ATTACCO. Dopo il ministro degli Esteri, Heiko Mas, anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l'arresto di Carola: «Chi salva vite non può essere criminalizzato. Dall'Italia ci aspettiamo una diversa gestione del caso». Immediata la replica al vetriolo del ministro Salvini: «Al Presidente tedesco chiediamo cortesemente di occuparsi di ciò che accade in Germania e, possibilmente, di invitare i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, rischiando di uccidere uomini delle Forze dell'Ordine italiane».

«BARCONI A MARSIGLIA». Salvini ne ha anche per la Francia che ha accusato «il governo italiano» - attraverso il portavoce di Macron - di rendere isterico il dibattito su argomenti chiaramente molto dolorosi». «Visto che il governo francese è così generoso (almeno a parole) con gli immigrati - rintuzza Salvini - indirizzeremo i prossimi eventuali barconi verso Marsiglia».

riproduzione riservata ®

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA