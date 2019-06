LA CAPITANA: «SITUAZIONE A BORDO PEGGIORATA»

Dopo 24 ore di blocco, intorno alle 15 la Sea Watch 3 punta verso il porto di Lampedusa decisa a entrare. Ma viene bloccata a poche centinaia di metri da terra. Le Fiamme Gialle salgono a bordo chiedendo alla comandante Carola Rackete (foto), di pazientare perché «la situazione si sta sbloccando». Sulla nave anche una delegazione di parlamentari che promettono di non scendere finché i 42 migranti non verranno fatti arrivare sull'isola. Nessuna apertura dall'Olanda, mentre la Commissione europea chiede agli Stati membri solidarietà: ma una soluzione con un'eventuale redistribuzione, avverte il commissario Dimitris Avramopoulos, «ci sarà solo con lo sbarco».

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini tiene tuttavia la paletta alzata: «Non si sbarca». E i Carabinieri sono schierati sul molo. I legali della ong tentano anche la carta dell'esposto alla procura di Agrigento, che per ora tace. Giornata convulsa quindi sulla Sea Watch 3. «A bordo c'è disperazione» tra i naufraghi da due settimane in mare. «Qualcuno ha minacciato di buttarsi in acqua. Abbiamo aspettato una notte, non possiamo aspettare ancora», fanno sapere dalla ong.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

