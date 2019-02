La Capitale sotto... vento

Lorena Loiacono

Spazzata via dal vento, Roma prova a rimettersi in ordine: strade, parchi e ville sorvegliati speciali, nelle scuole invece massima allerta per alberi e piante pericolanti. Gli istituti oggi riapriranno ma saranno i dirigenti scolastici a verificare le condizioni dei giardini e dei cortili e a segnalare le criticità, su invito del presidente dell'Associazione nazionale dei presidi Mario Rusconi: eseguite con i collaboratori una tempestiva, sia pur generica, ricognizione sullo stato delle piante, degli alberi presenti nei giardini e nei cortili, oltre ad eventuali danni a carico degli edifici scolastici. Particolare attenzione, inoltre, va posta per quelle scuole in cui ci sono lavori edili con impalcature e ponteggi. Le lezioni quindi saranno a rischio laddove venissero riscontrati problemi.

Tra le maggiori criticità, la scuola Giovanni XXIII al Prenestino dove, in viale Partenope, sono caduti due alberi: uno nel giardino e l'altro sulla mensa della scuola elementare. Al Quadraro invece una raffica di vento ha letteralmente staccato un pezzo di copertura dal tetto di un palazzo di 8 piani per poi scaraventarlo a terra, sulle auto parcheggiate sotto le finestre. Il video, impressionante, mostra la scena per intero, registrando anche le grida di chi assisteva alla scena. Ieri gli uffici del Campidoglio sono intervenuti per ripristinare la viabilità nelle strade maggiormente colpite dai crolli: in neanche 48 ore ore sono stati poco meno di un migliaio gli interventi delle pattuglie della polizia locale e dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, rami, tegole e calcinacci pericolanti. Il Colosseo e il Foro Romano, dopo la chiusura disposta sabato pomeriggio, ieri hanno riaperto i battenti, mentre restava chiuso il Palatino.

Al lavoro anche la Protezione civile, che da ieri mattina ha avviato i monitoraggi nei parchi e nelle ville storiche del Comune di Roma, come il parco del Celio, Villa Borghese, Villa Paganini, Villa Lazzaroni e Piazza Vittorio, così come nei cimiteri capitolini, tutti chiusi ieri dalla sindaca Raggi per consentire i rilievi necessari per la messa in sicurezza. E non sarà facile: a Villa Borghese, in un solo giorno, sono venuti giù querce, pini e cipressi, mentre a Villa Ada si è schiantato al suolo, all'altezza di via Salaria, anche un pino di 20 metri. Con un boato impressionante.

