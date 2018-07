Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Capitale si prepara ad accogliere le migliaia di fan-pausiniani. La mobilità nell'area subirà delle variazioni: via dei Cerchi resterà chiusa dalle 24 di sabato alle 5 di lunedì; via del Circo Massimo dalle 16 di sabato alle 2 di domenica e ancora dalle 16 di domenica alle 2 di lunedì. L'accesso gratuito al parcheggio diversamente abili avviene da via San Teodoro. L'invito è quello di lasciare l'auto nei parcheggi di scambio e raggiungere il Circo Massimo con i mezzi pubblici. I parcheggi, vicini alle stazioni delle metro A, B e C, ferrovie e capolinea dei bus garantiscono tariffe agevolate. La fermata metro più vicina è Circo Massimo (linea B). Consigliate anche metro B Colosseo (1,1 km) e Metro B Piramide (1 km). La prima partenza da tutti i capolinea delle linee A, B, B1, C è alle 5:30. L'ultima, dalla domenica al giovedì, 23:30, il venerdì e sabato, 1:30. Tram e bus dalle 5:30 del mattino alle 24. I capolinea dei bus urbani più vicini sono Termini, piazza Venezia e piazzale Ostiense. Per chi arriva in treno, da stazione Termini o Tiburtina, prendere la metro B fino a Colosseo o Piramide; da stazione Ostiense si può raggiungere il Circo Massimo a piedi (1km circa). (F.Sci.)