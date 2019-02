La Capitale sale in sella con Cavalli a Roma

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Saranno la solidarietà, lo sport e la salute a caratterizzare l'edizione 2019 di Cavalli a Roma, la manifestazione in programma alla nuova Fiera di Roma dal 15 al 17 febbraio che porta il mondo del cavallo a contatto con il grande pubblico.Sabato, infatti, la Nazionale Equitazione sport e salute disputerà una partita di calcio tra ex calciatori professionisti, sportivi, personaggi dello spettacolo contro cavalieri. L'obiettivo della gara, dedicata a Fabrizio Frizzi, è promuovere la ricerca sulle malattie immunitarie, in particolare sul morbo di Crohn. L'incasso del 2% della biglietteria sarà, infatti, devoluto al Policlinico A. Gemelli di Roma. A mettere in collegamento le diverse realtà è stata Francesca Romana Nucci legata al mondo del cavallo e che che da molti anni combatte personalmente la sua battaglia contro il Morbo, insieme al Primario Gastroenterologia del Gemelli Gianludovico Rapaccini e al presidente della Fise Marco Di Paola.