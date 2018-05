La Capitale presa in... Giro

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèIl centro di Roma ostaggio del Giro d'Italia per un'intera giornata: muoversi liberamente nella Capitale ieri è stato impossibile. Lungo la Green Zone, infatti, da mezzogiorno alle otto di sera il traffico è stato fortemente limitato e anche per spostarsi a piedi i romani e i turisti hanno avuto non pochi problemi, tra chiusure di strade, deviazioni di ben 34 linee Atac e accessi interdetti alle fermate della metropolitana Flaminio e Colosseo.A peggiorare ulteriormente la situazione c'è stata la chiusura di viale delle Terme di Caracalla, che è durata 24 ore a partire dalla notte tra sabato e domenica. Il piano di sicurezza per il Giro nella Capitale, d'altronde, prevedeva la chiusura di tutta la zona circostante l'itinerario dell'ultima tappa, con arrivo a pochi passi da piazza Venezia. Impossibile spostarsi anche a piedi, se non affrontando lunghe code per superare i 23 accessi controllati e sottoporsi al metal-detector. Una serie di misure rinforzate soprattutto nell'area di piazza Venezia e dei Fori Imperiali. Chiunque volesse spostarsi nel territorio compreso tra la zona di San Paolo e quella di piazza del Popolo è stato costretto ad attendere a lungo prima di poter raggiungere la propria destinazione.Non c'è stata solo l'allerta terrorismo, ma anche molta tensione tra manifestanti filo-palestinesi ed alcuni membri della comunità ebraica: la partenza del Giro in Israele è stata una scelta che a molti movimenti antagonisti non è andata giù e, dopo le proteste attraverso gli striscioni dei giorni scorsi, le due fazioni sono state tenute a distanza di sicurezza.«Non possiamo girare liberamente nella nostra città, comprendiamo le esigenze di sicurezza, ma non c'è stata un'organizzazione adeguata. Dovevo raggiungere il centro, ho dovuto farlo a piedi e tra percorso e controlli ci ho messo più di un'ora - ha commentato un cittadino - il Giro d'Italia è un evento importante, ma con queste misure di sicurezza sarebbe stato meglio concedersi una gita fuori porta». Un'altra cittadina è ancora più furiosa: «Va bene vietare il traffico ai veicoli, ma deviare così tante linee degli autobus e chiudere una stazione come Colosseo ha trasformato una domenica in un incubo per tanti romani e anche per i turisti».