La Capitale batte Milano

Nata nel 2013, la startup DayBreakhotels.com in Italia è presente in 600 comuni. A Milano sono 400 mila le ore diurne trascorse negli alberghi affiliati ogni anno e 47 mila gli utenti registrati. Secondo mercato nel Belpaese dopo Roma, il capoluogo lombardo è primo per il settore business e cresce ogni anno del 120%. Lo sconto medio è di circa il 57% rispetto al costo ordinario. I clienti (45% donne e 55% uomini) che viaggiano per business sono il 40%, per leisure e transit il 30. Il servizio accessorio preferito è la spa, anche se nel 2019 c'è stato un incremento delle soluzioni business. L'area relax resta invece la regina a Roma, con 450mila ore diurne in hotel e 50mila utenti (il 55% donne e il 45% uomini, con il 30% di viaggi business, il 40 leisure e il 30 transit). Lo sconto è pari al 62%. (S.Qua.)

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

