Voce ammaliante, accompagnata dall'inseparabile chitarra, Anna Calvi crea musica passionale, viscerale e intensa e i suoi live lo confermano. Dopo il successo dei suoi due album in studio, l'omonimo Anna Calvi del 2011, One Breath del 2013, e dell'Ep Strange Weather del 2014, la cantautrice e chitarrista inglese arriva in Italia con il suo terzo album in studio Hunter, pubblicato nel 2018. Domani sarà al Social Park (via del Baiardo 25, inizio ore 21) per un concerto in cui tornerà a mettere in mostra tutta la consueta verve delle sue prove live.

Hunter è stato registrato insieme alla band di Anna, composta da Mally Harpaz che suona vari strumenti e Alex Thomas alla batteria. Hanno inoltre collaborato Adrian Utley dei Portishead alle tastiere e Martyn Casey dei The Bad Seeds al basso. Hunter è caratterizzato da una nuova freschezza, un'energia primordiale, dal desiderio di superare nuovi limiti: «Sto dando la caccia a qualcosa desidero di più, desidero esperienze, azione, libertà sessuale, intimità, il desiderio di sentirsi forti, protetti ed infine, il desiderio di trovare qualcosa di bello in questo caos. Voglio andare oltre il gender. Non voglio scegliere fra il maschile e il femminile che è in me», ha raccontato la cantautrice.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA