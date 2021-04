La cantante israeliana Noa, famosa per la sua classe e l'impegno civile, pubblicherà il 30 aprile un nuovo album. Si intitola Afterallogy ed è un omaggio alle canzoni immortali del jazz. Affiancata dal chitarrista Gil Dor, come da trent'anni a questa parte, Noa ha scelto brani di compositori a lei vicini come Cole Porter e il suo mentore Pat Metheny. Nell'album c'è anche una canzone in ebraico, Oh, Lord, su testo della poetessa Leah Goldberg. Il disco è stato registrato, chitarra e voce, nello studio casalingo di Noa durante la pandemia, a Tel Aviv.

Come mai, su suggerimento di Gil Dor, ha scelto il titolo Afterallogy?

«È un omaggio ai grandi album jazz degli anni 50, che hanno toccato livelli tra i più alti mai raggiunti. E poi after all, dopotutto, io e Gil siamo ancora qui a fare quello che ci piace».

Lei e Dor vi siete conosciuti nel 1989 in una scuola di musica jazz dove lui era insegnante. Perché avete aspettato anni per fare un album di questo genere?

«Perché mi interessava trovare prima individuare il mio stile. Quando sono tornata a Tel Aviv dopo aver abitato da ragazza a New York, conoscevo bene il jazz ma non mi sono mai vista come una cantante jazz. E invece, il mio primo concerto fu proprio con Gil in un jazz festival».

Ora invece si sente pronta?

«Sì, oggi sono preparata per esplorare questo genere. Questo disco chiude il cerchio aperto con quel primo concerto. Adesso stiamo pensando a un secondo album jazz più sperimentale, con più improvvisazione».

Il 6 aprile a Tel Aviv ha tenuto un concerto con l'Israel Philharmonic Orchestra. È tornata la normalità?

«Non proprio, ma quasi. Il concerto è stato una festa perché si è trattato di uno dei primi con il pubblico dopo la campagna vaccinale anti-Covid. È stato possibile vendere meno biglietti rispetto al passato, ma è stata una serata memorabile. Già prima di questo concerto ho fatto un live e ne farò un altro il 1° maggio, in streaming, per presentare per la prima volta dal vivo Afterallogy. Non sappiamo se ci sarà del pubblico perché è uno spettacolo pensato per chi, all'estero, non è ancora tornato alla normalità. Poi, il 23 aprile parteciperò al Red Sea Jazz Festival a Eilat, una città sul Mar Rosso. Sarà emozionante».

