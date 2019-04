La candidata con il velo fa paura «Porterà la sharia pure in Italia»

Mario Fabbroni

«Sono certa che qualunque musulmano eletto a qualsiasi livello in Italia si occuperà SOLO degli islamici. Questa signora sarà anche all'università ma non sa l'italiano: è il baratro, è la fine, è la sharia che si impadronirà dell'Italia», scrive con disprezzo Liliana Angelini. «Vuole correre verso il futuro con il burqa?», si domanda Stefano Iannitti. «Complimenti. Bell'esempio. Anche la foto con il simbolo della repressione», attacca Diego Maltese.

Sono solo i commenti più argomentati apparsi sotto valanga di post apparsi sulla pagina Facebook dell'aspirante sindaca irpina di Montoro (Silvia Romano) a proposito della candidata con il velo: ovvero Nasri Assiya, 20 anni, che vorrebbe iniziare dal consiglio comune locale la propria scalata in politica nelle liste del Movimento 5Stelle. Laureanda in Matematica, conosce perfettamente quattro lingue straniere, è scritto nel mini-curriculum sul manifesto elettorale.

Eppure Nasri è già un caso politico-religioso oltre che culturale: anche perché nelle risposte che lei stessa ha dato ai tanti che hanno solo preferito insultarla sul web, la ventenne musulmana ma italiana non parla proprio bene la lingua di Dante. E viene ulteriormente sbeffeggiata.

Sta di fatto che, se fosse solo un modo per far notare la lista, l'operazione mediatica di M5s è riuscita benissimo. Ma il vespaio è stato scatenato, tra accuse razziste incrociate e quel burqa attorno al volto di Nasri che agli italiani mette più paura della recessione.

