LA CAMPAGNA PER IMMUNIZZARE

«A giugno avremo 15 milioni di italiani vaccinati». La previsione del virologo Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), arriva nel giorno in cui l'Ema (l'Agenzia europea) dà il via libera al vaccino di Moderna, giudicato efficace al 94%. In Italia giungeranno 1 milione e 300mila dosi, con cadenza settimanale: 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e 600mila a marzo. «Abbiamo le capacità per accelerare fino a 70mila vaccinazioni al giorno», ha detto il ministro Speranza.

Sarà con l'arrivo anche degli altri vaccini che ci sarà una vera accelerazione alla campagna vaccinale, ha rimarcato il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi: «Sono convinto che il vaccino AstraZeneca arriverà tra non molto, mentre nel secondo trimestre del 2021 dovrebbe arrivare anche quello Johnsson. Questo ci consentirà di incrementare la campagna vaccinale italiana. Solo allora saremo in grado di dare accelerazione e arrivare all'estate a vaccinare metà popolazione italiana e poi - ha detto - l'altra metà vaccinabile».



