«La Calabria, terra di mafia e terremoti, priva di paesaggi da Instagram come Roma e Venezia, ma un assaggio autentico della vivace vita italiana». Così EasyJet, la compagnia aerea low-cost, è finita nella bufera per una descrizione nella scheda sull'aeroporto di Lamezia Terme che ha scatenato l'ira di Jole Santelli e di tanti utenti sui social, che hanno iniziato a postare le meraviglie dei paesaggi della Calabria. «Ho scritto una lettera di protesta, è una pseudo-operazione di marketing razzista, piena di pregiudizi», ha spiegato la presidente della Regione. EasyJet ha poi cambiato la panoramica sull'aeroporto di Lamezia, scegliendo una descrizione più aderente ad una promozione turistica e scusandosi: «Volevamo sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata, ma il nostro primo collegamento con l'Italia dopo il lockdown è stato proprio per Lamezia».(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 05:01

