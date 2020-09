La buona notizia emersa dal bollettino di ieri è il lieve calo dei nuovi casi positivi con oltre 22mila tamponi in più rispetto a lunedì. Un piccolo segnale, si spera, che l'avanzata del contagio del post ferragosto sia in fase di contenimento. Le persone che hanno contratto il virus e che sono risultate positive al tampone sono 978 a fronte di oltre 81mila test. Lunedì ne erano state registrate 996 con 58.518 tamponi con il trend che torna parzialmente in calo.

Il lato negativo della medaglia risiede nell'aumento delle persone attualmente ricoverate, 92 in più con sintomi (ora sono 1308) e tredici in terapia intensiva che sono tornate sopra la soglia dei cento pazienti in lotta tra la vita e la morte. Il doppio rispetto a un mese fa quando in terapia intensiva il dato oscillava a cavallo dei quaranta ricoverati mentre negli altri reparti era di poco superiore ai 700. Sono questi gli effetti della crescita dei positivi delle scorse settimane. Numeri che rischiano di salire ancora con l'evolversi della malattia tra i contagiati. Otto le vittime di cui due provengono dalla Lombardia, due dal Veneto e una dalla Toscana, dalla Campania, dalla Puglia e dalla Sicilia. Con 291 dimessi o guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora di 676 unità raggiungendo quota 26.754.

La Lombardia torna ad essere la regione con più casi giornalieri (242), seguita dal Lazio (125, di cui circa il 48% di rientro con il 40% dei casi dalla Sardegna) e dalla Campania (102). Si mantengono sotto i cento tamponi positivi le altre regioni, con l'Emilia Romagna e il Veneto subito al di sotto e la Valle d'Aosta unica ferma a contagio zero. Si contano sulle dita di una mano invece i numeri del Molise, della Basilicata e dell'Abruzzo.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

