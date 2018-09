Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoIeri mattina Testaccio si è svegliato stropicciandosi gli occhi. Non potevano credere infatti a quello che vedevano, gli abitanti dello storico Rione, assistendo all'arrivo di ruspe e operatori dell'Ama all'interno di Campo Testaccio per ripulirlo.Ci vorranno settimane per completare la bonifica. Su quel campo abbandonato da 12 anni ormai, stritolato tra progetti, denunce e ricorsi in tribunale. Dodici lunghi anni di promesse disattese durante i quali su quello storico campo è cresciuta l'erba, non quella di gioco, ma le erbacce alte fino a diventare alberi. Ieri mattina nell'area sono intervenuti infatti gli agenti del I Gruppo, ex Trevi, il personale Ama, l'assessore allo sport Daniele Frongia e la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi per dare il via alle operazioni di pulizia: una messa in sicurezza prima di capire come si procederà per ripristinare il campo.Quel campo che, fino a ieri era una buca piena di rifiuti, vegetazione infestante, topi e serpenti. Tutto a ridosso di una scuola materna ed elementare. Una foresta cresciuta negli anni che piano piano ha soffocato tutto, anche la gloria. Campo Testaccio, c'hai tanta gloria cantava infatti il coro giallorosso - nessuna squadra ce passerà, ogni partita è na vittoria, ogni romano è n'bon tifoso e sà strillà. Con queste strofe infatti il tifo romanista ricorda le imprese di chi, su quel campo, ha dato inizio alla storia dell'As Roma: sul manto verde dello stadio di via Nicola Zabaglia, infatti, hanno giocato calciatori del calibro di Ferraris IV, Volk e Fulvio Bernardini dal 1929 al 1940.Il secondo campo della storia della Roma (il primo fu il Motovelodromo Appio), nello stadio costruito in quegli anni dall'ingegner Silvio Sensi, padre del presidente Franco Sensi scomparso nel 2008. Ed è proprio di franco Sensi l'idea di riportare in vita quel campo, portandoci a giocare i ragazzini del Rione. Ma poi nulla si è fatto. Anzi, il campo andò definitivamente in disuso per consentire la costruzione di un Pup, mai realizzato. I lavori si fermarono prima ancora di iniziare, uscirono fuori i cocci di Testaccio e gli scavi archeologici fecero il resto. Tutto fermo, l'area non venne ricoperta, restò la buca a cielo aperto e mentre il degrado cresceva senza freno, negli spogliatoi si insediavano accampamenti abusivi. Tra risse e scorribande quel campo divenne ben presto terra di nessuno, dimora di senza tetto e sbandati. I ragazzi di Testaccio allora, per giocare a pallone, iniziavano a spostarsi in altri quartieri e i ricordi dell'antica gloria, negli anni, svanivano. Questo è solo l'inizio del primo step, la bonifica, poi il Campidoglio deciderà come procedere anche tramite un dialogo aperto con le associazioni del Rione.