La bimba che vinse il Nobel

Tu Youyou è il primo premio Nobel della medicina cinese. Sin da bambina era incuriosita dalle erbe e dal loro impiego nelle cure tradizionali. Seguiva con grande attenzione il lavoro di un anziano del suo paese, che con le erbe spontanee preparava le medicine. Per studiare lascia il suo paese sulla costa orientale della Cina per trasferirsi a Pechino e laurearsi in medicina. Nel 1969 le viene affidato un progetto di ricerca segreto per cercare una cura contro la malaria. Con i suoi colleghi rivede più di duemila ricette di medicina tradizionale cinese, e trova un rimedio di 1500 anni prima che utilizzava l'Artemisia Annua. Nasce così la prima medicina antimalarica. La storia è raccontata dallo scrittore Xu Lu e illustrato da Alice Coppini.L'erba magica di Tu Youyou,di Xu Lu, Editoriale Scienza, 14,90