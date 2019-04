La bellezza a portata di tutte e in sicurezza. A partire dall'intervento più anelato e apprezzato dalle donne italiane: l'aumento del seno, in termini medici la mastoplastica additiva. La illustra Francesco Madonna, chirurgo estetico e medico di medicina estetica che esercita la professione tra Roma, Tivoli e Frosinone.

Dottor Madonna, che cos'è la mastoplastica additiva?

«Si tratta di un vero e proprio intervento chirurgico per l'aumento del seno attraverso l'inserimento di protesi mammarie».

Che livello di sicurezza è stato raggiunto negli anni?

«Stiamo parlando di un intervento tra i più sicuri perché di fatto si interviene solo su piani superficiali del corpo, posizionando la protesi dietro la ghiandola mammaria, o dietro il muscolo pettorale con una operazione che solitamente dura circa un'ora. E il grado di tolleranza è ormai molto elevato».

Quanto possono durare le protesi?

«I progressi ottenuti in questo ambito sono davvero evidenti: rispetto a 20 anni fa, infatti, possiamo dire che in molti casi le protesi possono durare tutta una vita E solo in una piccolissima precentuale di pazienti la sostituzione delle stesse si rende necessaria».

Che diffusione ha avuto questo tipo di intervento in Italia?

«La tendenza è in forte crescita e, rispetto ad altri paesi europei, stiamo sicuramente parlando di una delle pratiche di chirurgia estetica più diffuse nel nostro paese con circa 45-50mila interventi all'anno».

