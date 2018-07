La beffa di Caniggia e addio notti magiche

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoAddio notti magiche. Italia 90 finisce in dramma calcistico: il 3 luglio al San Paolo semifinale mondiale tra Italia e Argentina. Azzurri favoritissimi, hanno vinto 5 volte consecutive e non hanno mai subito un gol. Insomma, sembra quasi obbligatorio andare in finale. Eppure qualcosa di male accade: intanto non si gioca all'Olimpico, dove la squadra del ct Vicini sembrava imbattibile, ma al San Paolo di Napoli, dove mezzo stadio tifa Maradona e non per la Nazionale. E poi c'è re Diego incavolato come mai; scatena i napoletani contro l'Italia accusata di essere razzista con il Sud e spinge l'Argentina verso una clamorosa impresa. Quella notte magica rimane in gola a tanti italiani. Segna Schillaci nel primo tempo, sembra tutto troppo facile. Pareggia a metà secondo tempo Caniggia, con la difesa azzurra lenta e con Zenga inspiegabilmente fuori tempo in uscita. Il disastro annunciato si materializza; e dire che il ct azzurro aveva avuto le chances per salvare la serata. Ma è supponente, schiera un Vialli non al meglio dal primo minuto, vede la squadra stanca nella ripresa ma ritarda i cambi e alla fine è troppo tardi. L'Italia sull'1-1 prova di nuovo a vincere ma ormai la magia è sparita, le notti sono tornate normali e si va ai rigori. Il resto è storia nota, con Maradona che trionfa davanti al suo pubblico, con tanti italiani che piangono di rabbia davanti alla tv, mentre allo stadio in tanti festeggiano. Negli occhi rimane quel ricordo terribile dei rigori sbagliati da Donadoni e da Serena (decisivo). Vicini si difenderà dicendo che si è perso perché l'Italia ha abbandonato Roma. In verità si perse per i suoi errori tecnici. Qualche giorno dopo l'Italia giocò e vinse la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra, mentre il San Paolo chiuse i battenti per mesi. I nuovi parcheggi e le bellezze architettoniche del nuovo stadio dei Mondiali scomparvero già dopo pochi giorni. Quel San Paolo acceso e bellissimo del 3 luglio non lo abbiamo mai più visto. (14/continua)