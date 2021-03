La banda della spaccata tenta un nuovo colpo ma viene messa in fuga dai residenti. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, un furgone ha provato ad entrare, nel senso letterale del termine, all'interno del supermercato Pewex di via Grotta Perfetta, alla Montagnola, sfondandone l'entrata.

Si tratta di una modalità di furto tristemente collaudata nel periodo di lockdown: la scorsa settimana, come riportato da Leggo, una Fiat Punto ha sfondato l'ingresso di un grande magazzino di elettrodomestici a Talenti complice l'isolamento del negozio nel coprifuoco. Ma l'altra notte qualcosa, per i ladri, è andato fortunatamente storto: i residenti dei palazzi vicini, colpiti dal frastuono, hanno dato l'allarme mettendo così in fuga i malviventi che sono scappati a bordo di un'auto sportiva. Anche in questo caso saranno le telecamere di sorveglianza e quelle posizionate sulle vie di accesso a definire i contorni della vicenda: pochi giorni fa una banda dedita a furti nei supermercati è stata arrestata proprio grazie ai filmati.(E. Orl.)

