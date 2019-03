La baby sitter violentata: «Ho chiamato 11 volte il 112»

James Perugia

«Aiuto, non voglio!!». Ha supplicato di essere salvata per un'ora e 45 minuti, il tempo che è durato lo stupro di gruppo in una zona isolata di Catania da paret di tre giovani ai danni di una 19enne americana che lavora in Italia alla pari come baby sitter. La ragazza ha provato a chiamare per undici volte il 112 ed ha mandato 5 messaggi vocali ad un amico. Grida disperate, cadute nel vuoto.

I suoi aggressori (Roberto Mirabella, Agatino Spampinato e Salvatore Castrogiovanni, giovani di 19 e 20 anni), non le hanno tolto il telefono mentre abusavano di lei e la filmavano. Nel loro delirio di onnipotenza non si sono curati di sbarazzarsi di quel cellulare con cui la vittima voleva mettere fine al festino. «Ci siamo trovati di fronte ad uno squallore infinito - ha detto il procutarore aggiunto di Catania Marisca Scavo, che da anni si occupa di violenza contro le donne -. La cosa più brutta è che questi ragazzi considerano normale quello che hanno fatto».

Undici volte la ragazza ha telefonato al 112 senza riuscire a parlare con un operatore. Undici volte la chiamata è stata bloccata dai tre stupratori. Alla fine l'operatore del Numero unico per le Emergenze avrebbe provato a richiamare ma nessuno rispondeva più. Quello che i tre giovani violentatori non sono riusciti a impedire è stato l'invio di 5 messaggi vocali a un amico, che in questo caso sono andati a destinazione. Ma non è servito a nulla. L'amico non ha capito la gravità della situazione, ha risposto di non avere un'auto per raggiungere la 19enne. «Eppure gli ho sussurrato: Per favore aiutami, ci sono dei ragazzi, non voglio» ricorda la giovane, che era riuscita a inviare anche la posizione in cui stava avvenendo lo stupro.

Ma dal verbale di interrogatorio emerge anche un altro particolare inquietante. La ragazza, che ha già fatto rientro negli Stati Uniti, in passato sarebbe già stata vittima di abusi e molestie sessuali nel suo paese. È stata la giovane a far mettere a verbale la circostanza, come riportato nell'ordinanza del Gip. «Per i vermi violentatori di Catania, che hanno stuprato una turista, nessuno sconto: certezza della pena e castrazione chimica!», tuona online il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

