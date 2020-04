La Asl fa il tampone come al drive in

Pronto, può passare in auto qui da noi?. Dall'altra parte del telefono ci sono i dipendenti della Asl Roma3, che stanno convocando su quattro ruote - è proprio in caso di dirlo - centinaia di persone residenti nell'area sanitaria di competenza che sono state a contatto con contagiati al Covid-19 oppure nella loro qualità di parenti ai pazienti in cura (anche quelli in isolamento domiciliare).

Motivo? Fare il tampone rimanendo drive in, cioè restando seduti nell'abitacolo della vettura. Il sistema, visto per la prima volta in Corea del Sud, è stato attivato anche per conto della Regione Lazio allo scopo di ampliare il maggior numero di persone sottoposte al test rivelatore del contagio da coronavirus. Il test dura pochi secondi e viene fatto nel parcheggio della Asl Roma 3 in via Casal Bernocchi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA