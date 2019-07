La 29esima edizione de I Concerti nel Parco apre, oggi, con una prima assoluta, Il piccolo principe di Antoine de Saint Exupéry, in reading musicale con due interpreti d'eccellenza come Filippo Timi (foto) e Lucia Mascino i quali, oltre che protagonisti dello spettacolo, curano a quattro mani l'elaborazione drammaturgica del testo e la messa in scena. I Cameristi del Maggio musicale fiorentino, in collaborazione con Teresa Azzaro e gli stessi attori, hanno realizzato la sonorizzazione del testo e sono coprotagonisti dello spettacolo.

La rassegna, ospitata nel parco della Casa del Jazz fino al 1 agosto, proseguirà, martedì, con un'altra prima assoluta, il Summer comedy show, nuovo spettacolo di Edoardo FerRario, il primo comico italiano ad avere uno special su Netflix. Giovedì 11 toccherà alla nuova produzione in prima a Roma, A Sweet little mistery, il tributo a John Martyn di Sarah Jane Morris.

V.le di Porta Ardeatina 55, info www.iconcertinelparco.it

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA