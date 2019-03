La 24enne stuprata: «Era meglio non denunciare»

Luca Calboni

Un altro stupratore libero per ordine del Tribunale del Riesame. Dopo la scarcerazione di un 18enne, ieri è infatti tornato in libertà anche il secondo (19 anni) dei tre presunti violentatori di una ragazza di 24 anni, abuso avvenuto nell'ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Provvedimento che cade a due giorni di distanza dalla certificazione medica che invece ha confermato la violenza sessuale subita dalla giovane. Dei tre ragazzi accusati di stupro, insomma solo un altro 19enne resta in carcere. L'avvocato Maurizio Capozza, legale della ragazza di Portici che ha subito lo stupro, ha rilasciato una nota con le amare parole della vittima: «Se avessi saputo tutto questo, non avrei denunciato. Sono stata interrogata per ore dalla polizia, dai magistrati e dagli psicologi. Ho cercato di dare il massimo contributo, e a che è servito? Sono delusa e amareggiata, soprattutto perché non riesco a comprendere come sia possibile prendere una decisione del genere, che mi fa solo pensare che non sono stata creduta nel mio racconto».

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, evidenzia come «queste scarcerazioni lampo hanno il sapore della beffa per una giovane donna che porterà i segni della violenza per tutta la vita». Su Facebook l'opinione del vicepremier Luigi Di Maio: «Non sta a me entrare nel merito - scrive il capo politico dei 5Stelle - ma permettetemi di dire che è una vergogna il fatto che, a poche settimane dalla violenza, due di quei tre delinquenti siano già liberi di andarsene in giro a farsi i cavoli propri».

