L'uscita dalla Ue (Eu withdrawal bill) ora è ufficialmente legge. Lo ha annunciato lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, riferendo che la regina Elisabetta ha dato alla legge il suo consenso affinché divenga a tutti gli effetti un Act of Parliament. Il provvedimento consente la conversione della legislazione Ue in legislazione britannica, al fine di consentire una Brexit senza vuoti legislativi. Intanto l'Ue avvisa i paesi membri: «Prepararsi a tutti gli scenari, compreso quello di un non accordo».A trema è anche l'industria dell'auto britannica, con i suoi 850.000 addetti a rischio, di fronte allo spettro di una hard Brexit. Il gigante tedesco delle automobili Bmw - che nel Regno Unito ha acquisito negli anni gli storici marchi di Mini e Rolls-Royce Motor Cars - si è unito al monito di Airbus, il colosso aeronautico europeo, che minaccia di abbandonare il Regno Unito.E un documento riservato del governo May rivela che, in caso di mancato accordo con l'Ue entro il 29 marzo 2019, data di scadenza dei negoziati per la Brexit, «il porto di Dover collasserà per le burocrazie doganali già il primo giorno dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione e in due settimane saranno esaurite le scorte di cibo, medicinali e carburante nelle regioni più lontane come Scozia e Cornovaglia». Uno scenario talmente nefasto da essere definito Armageddon.