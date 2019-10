L'Uomo vitruviano non vola a Parigi

Per ora l'Uomo Vitruviano di Leonardo rimane in Italia. Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre. La celebre opera del genio di Vinci, conservata nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, sarebbe infatti dovuta arrivare a Parigi per la mostra dedicata ai 500 anni dalla morte di Leonardo in programma dal 24 ottobre e rimanere nella capitale francese per 8 settimane. Lo stop è stato definito «incomprensibile» dal Ministero dei Beni culturali che ribadisce come la procedura sia stata «trasparente». Per sciogliere il nodo bisognerà comunque aspettare il 16 ottobre, quando il Tribunale amministrativo ha fissato la discussione in camera di consiglio.

Lo studio di proporzioni del corpo umano, realizzato in punta metallica, penna e inchiostro e tocchi di acquerello su carta bianca, è un capolavoro fragile, ma con il via libera del direttore delle Gallerie dell'Accademia Giulio Manieri Elia, il Mibac aveva autorizzato il prestito. Una decisione che aveva sollevato un vespaio di polemiche ma che il ministro Franceschini aveva difeso: «Di fronte alla valutazione scientifica, che possono fare soltanto gli esperti, io mi fermo. Anche se ci sono delle cose di valore che rientrano nell'azione diplomatica, c'è una soglia davanti a cui la politica deve fermarsi, e io mi fermerò. E così ho fatto per l'Uomo Vitruviano su cui c'è stato un parere positivo». Soddisfazione viene invece dalla Lega che aveva accusato il governo di «mettere a serio rischio un'opera d'arte dal valore inestimabile solo per inchinarsi alla Francia».

(A.Sev.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA