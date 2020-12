L'uomo normale che si fece fuoriclasse

Marco Lobasso

Dribblava così bene, finte, sterzate, scatti brucianti e gol, da essere diventato già a fine anni 70 uno dei primi attaccanti al mondo, una stella mondiale desiderata dai club di tutta Europa. «Era immarcabile ai tempi del Vicenza e poi dopo fino al Mondiale 82» ricordano ammirati difensori del livello di Collovati, Gentile, Vierchowod. Pazzesco, chirurgico, freddo, cinico sotto porta come un torero: chi capiva di calcio lo percepiva fin da subito. Pensate a Enzo Bearzot che, per volerlo nell'Italia Mundial, lo preferì al capocannoniere di serie A di allora, un certo Roberto Pruzzo. Chi lo ammirava da spettatore rimaneva colpito dalla normalità di Paolo Rossi, iniziando dal suo nome e cognome, continuando con un fisico che non esaltava, muscoli mai sviluppati, altezza nella media di allora. Eppure era un fuoriclasse e faceva da subito gol a valanga, come i 24 nel Real Vicenza che lo consacrò nel 1978 agli occhi della serie A e del mondo. Uno così, faceva sognare i ragazzi italiani di quegli anni, uno così faceva passare un concetto semplice e meraviglioso: si può diventare campioni del mondo con cervello, tecnica, velocità e con un fisico mingherlino. Paolo Rossi con il 9 sulle spalle era così diverso dai tipi di bomber amati e conosciuti di quegli anni, come Chinaglia, Boninsegna, Riva, Graziani e chissà quanti altri. Era il fuoriclasse della porta accanto, amato dalle mamme più che dalle ragazze. E amato da noi che siamo cresciuti con lui.



